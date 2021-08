63-årige Hans er blandt nye plejeforældre, der vil gøre en forskel: Økonomi er ikke vigtig

I en ny rapport kortlægges det, at nye plejefamilier primært er drevet af en trang til at gøre en forskel for anbragte børn, mens økonomisk gevinst kommer i anden række. Plejefamiliernes Landsforening er ikke overrasket, men peger på, at altruisme ikke er nok