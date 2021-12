64 kommuner overskrider coronagrænse og anbefales tiltag

64 af landets 98 kommuner - cirka to tredjedele - har i øjeblikket så meget smitte med coronavirus, at sundhedsmyndighederne anbefaler dem at følge en række lokale tiltag, der skal bringe smitten ned. Og flere kommuner ser ud til at være på vej.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det drejer sig om det såkaldte incidenstal, som angiver antallet af smittede per 100.000 indbyggere over syv dage. Grænsen er på 400.

Kommunerne anbefales at indføre tiltag, da de samtidig også har mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kan for eksempel være at opdele elever klassevis i frikvarterer og pauser, og så bør større arrangementer på skolerne aflyses.

Samtidig anbefales det, at børn i daginstitutioner så vildt muligt bliver afhentet og afleveret udenfor.

En af de kommuner, som onsdag gør sig klar til at følge en række anbefalinger i skoler og daginstitutioner som følge af stigende smitte, er Aarhus. Kommunen gik tirsdag over grænsen på 400.

Til TV 2 Østjylland oplyser Aarhus' direktør for børne- og ungeområdet Martin Østergaard Christensen, at kommunen "selvfølgelig vil implementere" de anbefalede initiativer.

- Der er teamsmøder i dag med alle skoleledere og dagtilbudsledere, hvor vi forklarer, hvilke handlinger der skal og kan foretages, skriver direktøren i en sms til regionalmediet.

Han uddyber ikke, præcis hvilke anbefalinger fra ministeriet, som kommunen vil følge, eller hvornår det vil gælde fra.

Ud over de kommuner, som allerede er i gang, står en række kommuner til at kunne komme i samme situation inden længe.

I hvert fald har yderligere otte kommuner et incidenstal over 350. Det gælder for eksempel Kolding, Nordfyn og Skanderborg. Og tallene fra de seneste dage viser, at de er stigende.

/ritzau/