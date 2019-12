65.000 danskere kræver at dyr kommer ud af deres bur

Dyreorganisationer vil have dyr ud af buret med forslag til EU-Kommissionen. 1,6 millioner europæere støtter.

Over 300 millioner svin, kaniner, høns, gæs og ænder sidder indespærret i bure på landbrug rundt omkring i Europa.

Det er ikke god dyrevelfærd ifølge 160 europæiske dyreorganisationer.

Derfor har de stillet borgerinitiativet "Ud af buret" til Europa-Kommissionen for at få landbrugsdyr ud af deres bure.

Forslaget har fået 1,6 millioner underskrifter fra EU-borgere. Det betyder, at Europa-Kommissionen skal tage forslaget op.

Gitte Buchhave, som er direktør for World Animal Protection Danmark - der er en global dyrevelfærdsorganisation - håber, at der nu kan gøres op med indespærring af dyr i Europa.

- Det er utrolig vigtigt, at vi gør noget ved landbrugsdyr, der sidder indespærret i bure under helt uacceptable forhold. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt i 2019.

- Forslaget er bakket op af så mange forskellige organisationer, og derfor er jeg optimistisk for, at det gennemføres, siger hun.

Borgerinitiativer til Europa-Kommissionen svarer til det danske borgerforslag til Folketinget, hvor der kræves 50.000 underskrifter inden for seks måneder.

Ved borgerinitiativer til Kommissionen skal der mindst være indsamlet én million underskrifter på 12 måneder.

65.000 danskere har skrevet under på "Ud af buret"-forslaget.

Det glæder Niels Fuglsang (S), der er næstformand i dyrevelfærdsgruppen i Europa-Parlamentet og valgt for socialdemokratiet i Europa-Parlamentet.

- Jeg glæder mig til, at initiativet næste år kommer på dagsordenen i parlamentet, så vi sammen kan sætte dyrevelfærd på dagsordenen i EU, siger han.

Torsdag sender de 160 dyreorganisationer et åbnet brev til Kommissionen for at få borgerinitiativet på dagsordenen i 2020.

Før det kan komme på dagsordnen, skal underskrifterne valideres i de enkelte EU-lande.

Men ifølge Gitte Buchhave er der ikke fare for, at forslaget vil falde på manglende underskrifter.

- Med 1,6 millioner underskrifter har vi slet ikke noget at bekymre os om. Vi har plads til, at der er nogle underskrifter, der ikke bliver godkendt, siger hun.

