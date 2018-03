68-ungdommen var skeptisk over for oprør

Blandt historikere er der enighed om, at 1968 var et vigtigt år i den vestlige verdens samfundsudvikling. Men året er også omgærdet med mange myter. For eksempel den om ét samlet, politisk venstreorienteret oprør, der blev båret frem af en hel generation

Da de psykologistuderende på Københavns Universitet aktionerede i foråret 1968, gennemførte analyseinstituttet Gallup en meningsmåling, som viste, at hele 72 procent af danskerne fandt det forkert, at studenterne havde ”demonstreret ved at bruge magt, altså blandt andet ved at barrikadere sig på universitetet”.

Blandt de 15-24-årige var andelen 63 procent, og blandt de 25-29-årige 65 procent. Flertallet af de unge var altså skeptiske, og de ældres skepsis var kun lidt større.