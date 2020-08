680 millioner skal hjælpe virksomheder

* Partierne holder fast i at udfase de generelle hjælpepakker, som et politisk flertal blev enige om i juni.

* Virksomheder, der er helt eller delvist ramt af forsamlingsforbud, grænselukninger eller rejsevejledninger, får dog fortsat økonomisk støtte fra staten. Det samme gælder virksomheder, som er tvangslukket.

* Også underleverandører og selvstændige kan fremover blive kompenseret.

* Hjælpen gælder fra 9. juli 2020 og i første omgang frem til udgangen af oktober. Er der coronarestriktioner efter 31. oktober, bliver støtten til de berørte brancher forlænget året ud.

* 680 millioner kroner skal gå til støtte til kultur-, idræts- og foreningslivet.

- Af dem skal 400 millioner kroner støtte aktiviteter - for eksempel oplevelser.

- De resterende 280 millioner kroner skal bruges på at fortsætte hjælpepakker til dem, der stadig er underlagt restriktioner.

* Virksomheder, der har base i skattely efter EU's retningslinjer, kan ikke modtage kompensation. Såfremt EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser fortsat opretholdes.

* Derudover er partierne enige om, at selvstændige, freelancere med videre kan indmelde sig i dagpengesystemet uden at have været medlem af en a-kasse frem til 31. oktober.

Kilder: Erhvervsministeriet.

/ritzau/