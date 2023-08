10 citater fra Pelle Dragsted om folkekirken, næstekærlighed og religion

Om næstekærlighed:

“For mig handler næstekærlighed om solidaritet og ansvar. Om at føle og handle ud fra en empati med sine medmennesker - både når det gælder det enkelte menneske og om samfundet som helhed.

- I en artikel på kristendom.dk, 2016

Om religionsfrihed:

“Jeg har en dyb respekt for mennesker, der er religiøse, og religionsfrihed betyder meget for mig. Men det gør retten til at være fri for religion også. Det er derfor, jeg er kirke-, religions- og livssynsordfører, for jeg synes – særligt i disse år – at det er nogle vigtige diskussioner. Og svære."

- I en artikel i Kristeligt Dagblad da han var kirkeordfører, 2018

Om familie og personligt ansvar:

"Jeg er vokset op i en familie, der både var politisk interesseret og politisk aktiv. Min mor var socialrådgiver og arbejdede i Kriminalforsorgen, og hun var meget aktiv omkring fangers forhold og rettigheder i fængslerne."

"Hun gav mig en forståelse for, at man selvfølgelig har et personligt ansvar, men at menneskers vilkår også har en enorm betydning for vores muligheder, og hvor vi ender."

- I en artikel i Kristeligt Dagblad da han var kirkeordfører, 2018

Om identitetspolitik:

"Jeg er meget kritisk over for nogle af de identitetspolitiske strømninger, der kommer til Danmark via USA. Venstrefløjen skal stoppe minoritetsbingoet, der gør, at erfaringer, ikke argumenter, fylder,"

- I en artikel i Altinget, 2018.

Om ældrepolitik:

"Med de private pensionsopsparinger er der jo skabt en øget ulighed blandt ældre, fordi mange ældre, som for eksempel har været ramt af arbejdsløshed, kvinder, som har været længere tid på barsel og så videre, har færre penge i pensionsalderen."

"Men jeg synes, der er en grundlæggende forskel på ydelser og på adgang til helt basal tryghed i velfærd."

- I en artikel i Politiken om forslaget om mere privat finansiering af pension, juli 2023.

Om folkekirken:

"Vi (i Enhedslisten, red.) finder det besynderligt, at medlemmerne af folketinget, hvoraf mange slet ikke er medlemmer af folkekirken, skal lovgive om eksempelvis regler for kirkens indre liv, valg til menighedsråd med videre."

"Folkekirken skal sættes fri af politisk kontrol, så det er folkekirkens medlemmer, der selv bestemmer over kirkens liv og struktur.”

- I en artikel hos kirke.dk

Om ulighed:

"Vi har en moralsk forpligtelse til at hjælpe folk i nød. Men arbejdsgiverne har ikke en ret til at importere billig arbejdskraft på bekostning af løn og arbejdsvilkår."

- I en artikel i Dagbladet Information, 2018.

Om krigen i Ukraine:

"Det er relevant at tale om, hvorvidt vi eksempelvis kunne have fundet en anden og bedre sikkerhedsløsning efter Den Kolde Krig. Men i det øjeblik, Rusland angriber Ukraine, så er det ikke tidspunktet til at diskutere, hvem der ellers har et ansvar. Så er det tid til entydig fordømmelse af Putin og hans styre og en entydig opbakning til Ukraine og den legitime regering."

- I et interview i Dagbladet Information, 2022.

Om antisemitisme:

"I Enhedslisten er vi 100 procent bevidste om altid at skelne benhårdt mellem kritikken af den israelske regerings politik, hvis vi har en sådan, og så herboende danske jøder, som jo intet ansvar har for Israels handlinger."

- I et interview med Politiken, 2020.

Om klima

"Det er helt afgørende, at den grønne omstilling er socialt retfærdig. Men det er til gengæld dødsensfarligt og dybt uansvarligt, når Mette Frederiksen bruger hensynet til den sociale retfærdighed som undskyldning for ikke at handle på klimaforandringerne."

- På et pressemøde den 22. august 2023.