700 danske soldater får coronavaccine hurtigere end forventet

Der bliver stillet større krav om vaccinationer i internationale missioner, lyder det fra Forsvarsministeriet.

700 danske soldater får coronavaccine inden udsendelse til internationale missioner.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Soldaterne vaccineres over de kommende måneder.

- Vores soldater udfører et vigtigt og anerkendelsesværdigt arbejde for fred og sikkerhed. Covid-19 har gjort deres opgave endnu sværere.

- Derfor har vi besluttet, at de omkring 700 soldater, der over de kommende måneder skal ud på mission for Danmark, skal vaccineres.

- Fremrykningen af vaccinationer skal sikre, at vores soldater fortsat kan samarbejde med kolleger fra allierede lande, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) i pressemeddelelsen.

/ritzau/