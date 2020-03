72 personer smittet med coronavirus er nu døde

Antallet af døde med coronavirus er steget med syv siden sidste opgørelse lørdag. 499 er indlagt.

Antallet af dødsfald med coronasmittede personer er nu 72 i Danmark.

Det er syv personer flere end ved seneste opgørelse lørdag. Det oplyser Statens Serum Institut.

499 personer er nu indlagt smittet med coronavirus. Det er en stigning på 40 siden lørdag. I løbet af den seneste uge er antallet af indlagte steget med mellem 20-49 personer hver dag.

131 af dem ligger på en intensivafdeling, og 113 har brug for respirator.

Der er i alt konstateret 2395 smittede med coronavirus i Danmark. Lørdag var antallet 2201.

Der tages forbehold for store mørketal. Antallet af positive tilfælde er ikke lig med det samlede antallet smittede i Danmark, da personer med milde eller ingen symptomer slet ikke bliver testet.

Derfor vil der være mange, som er smittet, men ikke registreret i statistikken.

De 72 personer, der er døde, er ikke nødvendigvis døde af Covid-19 (sygdommen, der følger af coronavirus, red.).

Dødsfald indgår i statistikken, hvis man er død, senest 60 dage efter man blev testet positiv for virusset.

Sundhedsmyndighederne er begyndt at teste flere, og søndag er det samlede antal af testede oppe på 20.198.

Det er 1388 flere end opgørelsen lørdag.

Målet er ifølge Sundhedsstyrelsen at teste 5000 personer om dagen. Det vil svare til niveauet i Norge, som har et indbyggertal tæt på det danske.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at op mod 580.000 danskere - cirka ti procent af befolkningen - vil blive smittet med coronavirus i første bølge af sygdommen i løbet af foråret.

Ud af de smittede vil op mod 11.200 danskere blive så syge af coronavirusset, at de har brug for at blive indlagt, og 2800 skal have intensiv behandling, lyder vurderingen.

Anders Koch, der er overlæge ved Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, som hører under Statens Serum Institut, sagde lørdag til Politiken, at den seneste udvikling i coronatilfælde giver anledning til optimisme og kan tyde på, at de politiske tiltag, der er lavet for at begrænse smitten, virker.

/ritzau/