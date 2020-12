729 coronatilfælde registreret i lyntest fredag

Lige over 20.000 personer fik juledag foretaget en lyntest. 729 af dem var positive.

På juledag fredag blev der registreret 729 coronatilfælde blandt 20.785 lyntest, viser tal fra Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink.

Det svarer til, at 3,51 procent af testene var positive, hvilket er en betydelig stigning fra de foregående dage, hvor positivprocenten siden 21. december har ligget mellem 1,35 og 1,91.

Der er også et betydeligt fald i antallet af testede personer. Lillejuleaften blev over 80.000 personer lyntestet mod lige over 20.000 fredag.

Det har dog sine årsager. Falck, der er den klart største udbyder af lyntest, oplyser, at der var åbent som normalt de fleste steder, men at folk blev hjemme.

- Der var utrolig tomt de fleste steder, så danskerne blev nok hjemme ved deres familier, siger ambulancedirektør hos Falck Jørgen Mieritz.

/ritzau/