737 nye smittede: Antallet af indlagte stiger med fem

Der er registreret yderligere 737 tilfælde af smitte med coronavirus i Danmark. Det viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut (SSI) søndag.

Ifølge Åse Bengård Andersen, ledende overlæge på Rigshospitalets afdeling for infektionssygdomme er smitten stabil.

- I store træk er smitten uændret, og som det har været over længere tid. Det tyder på, at det er de unge og børn, som trækker smitten.

- Det er glædeligt, at vi holder os på det samme forholdsvist lave niveau af patienter med covid-19, der har behov for indlæggelse, siger hun.

Åse Bengård Andersen er spændt på at se, hvordan influenzasæsonen vil blive efter halvandet år med covid-19.

- Vi skal huske på, at der er en sygdom, der hedder influenza, som vi nu ikke har set i et godt stykke tid. Derfor vil det være en god idé fortsat at huske de gode vaner, vi har lært, med håndvask og god hygiejne til efteråret, siger hun.

De 737 smittetilfælde er fundet i 67.228 pcr-prøver, der er den prøve, hvor man podes i halsen. Det svarer til, at lidt over en procent af prøverne har påvist smitte.

Antallet af indlagte på danske hospitaler med covid-19 er steget med fem siden lørdag. I alt er 129 i øjeblikket indlagt med covid-19.

Der er også sket yderligere tre dødsfald hos personer med coronavirus.

