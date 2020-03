Pensionerede læger, sygeplejersker og sosu’er kan blive en vigtig del af det ekstra beredskab, som skal hjælpe, hvis coronavirussen spreder sig yderligere. Én af dem, der er klar til at bidrage, er 75-årige Ingrid Dahl. ”Jeg er hverken modig eller bange for at dø. Jeg er sygeplejerske,” siger hun