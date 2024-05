75.000 rejsepas er tilbage i fuld sommerlængde

DSB's rejsepas vender tilbage til sommer, og det bliver modsat sidste år i sin fulde længde.

Sidste år blev rejsepassets gyldige periode afbrudt i den populære sommerferieuge 30 grundet sporarbejde.

Denne sommer gælder kortet i hele perioden fra 29. juni til og med 11. august.

Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.

Rejsepasset kan man i otte sammenhængende dage bruge i busser, tog, metro, lokalbaner og letbaner landet over. De 75.000 rejsepas sættes til salg 4. juni klokken 10.

- Det er et godt tilbud til alle rejselystne, der vil ud i ferielandskabet i Danmark og se landet på nye måder, siger kundechef i DSB, Charlotte Kjærulff, i pressemeddelelsen.

- Vi håber, at der er mange, der finder inspiration til at tage både de korte og de lange ture i Danmark. Der er gode muligheder for at tage nye steder hen og være turist i eget land, lyder det.

DSB oplyser, at der sidste år blev solgt 49.728 rejsepas. Også her blev der sat 75.000 til salg.

Rejsepasset blev til under coronanedlukningen i 2020. Det var et tilbud til danskerne om at rejse af sted på tværs af selskaberne i den kollektive transport, da det ikke var muligt at rejse til udlandet på det tidspunkt.

Det er nu femte år i træk, at DSB udbyder rejsepasset, så man i løbet af sommeren kan rejse billigt rundt i hele landet med kollektiv transport.

Et rejsepas koster 399 kroner for en voksen, der kan tage to børn under 12 år med på billetten. Passet koster 199 kroner for børn mellem 12 og 15 år. De kan tage et barn op til 11 år gratis med.

Rejsepas er et samarbejde mellem BAT (Bornholm), GoCollective, DOT, DSB, FynBus, Metro, Midttrafik inkl. Letbanen, Lokaltog, Movia, Nordjyllands Trafikselskab (NT), Sydtrafik samt Skånetrafiken på strækningen mellem Østerport og Kastrup Lufthavn.

/ritzau/