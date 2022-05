75.000 rejsepas giver fri adgang til sommerrejser i Danmark

For tredje år i træk udbydes rejsepas, der giver adgang til otte dage med rejser med kollektiv transport.

Det bliver igen muligt at rejse billigt med den kollektive transport på kryds og tværs af landet denne sommer.

DSB sætter 1. juni 75.000 rejsepas til salg, som giver mulighed for otte sammenhængende dage med rejser i hele landet.

Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.

Det er tredje år i træk, at man kan købe rejsepas, som i første omgang var en del af regeringens sommerpakke, da covid-19 fyldte dagsordenen.

- Rejsepassene har tidligere været en stor succes for de danskere, som vil ud og opleve Danmark.

- Tilbuddet giver en god mulighed for at prøve noget nyt denne sommer og måske se et andet ferielandskab af Danmark, end det man plejer, siger kundechef i DSB Charlotte Saltoft Kjærulff.

Rejsepasset giver adgang til at rejse frit i otte sammenhængende dage med busser, tog, metro, lokalbaner og letbaner.

Tilbuddet kan benyttes til rejser i skolernes sommerferie, der begynder lørdag 25. juni til og med søndag 7. august

Rejsepas blev udbudt første gang i sommeren 2020. De 50.000 rejsepas blev nærmest revet væk og udsolgt på fire dage.

Sidste år blev der udbudt dobbelt så mange rejsepas, der dog ikke alle blev solgt.

Rejsepas koster 399 kroner for en voksen, der kan tage to børn under 12 år med på biletten.

Ordningen er et samarbejde mellem Arriva, BAT (Bornholm), DOT, DSB, FynBus, Metro, Midttrafik inklusive Letbanen, Movia, Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Sydtrafik.

De 75.000 rejsepas kan købes fra onsdag 1. juni klokken 10 og frem til den 31. juli på rejsepas.nu.

/ritzau/