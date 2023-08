76-årige Birthe Møller skal se Zelenskyjs tale: ”Jeg synes, han er en fantastisk mand”

Birthe Møller tog afsted fra sit hjem i Holbæk klokken seks i morges. Først skulle hun køre sit barnebarn hen til første dag på hans nye uddannelse i København, og derefter tog hun og datteren videre til Rigsdagsgården på Slotsholmen for at se Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, holde sin tale til det danske folk.

“Det kunne jeg simpelthen ikke gå glip af, og der er jo ikke en bedre dag til det, når solen skinner,” siger Birthe Møller.

Denne artikel er en del af denne serie Krigen i Ukraine

Hun har fulgt meget med i nyhederne omkring krigen i Ukraine, og hun glæder sig til at se Zelenskyj i levende live om lidt.

“Jeg synes, han er en fantastisk mand, der udviser et mod, mange ikke ville. Det handler jo om liv og død for ham,” siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun er glad for, at Danmark med donationen af 19 F-16-fly nu går endnu mere aktivt ind i støtten til Ukraines kamp, fordi det ifølge hende er det moralsk rigtige at gøre i situationen.

“Jeg synes, det er modigt af os, og som et NATO er det også det eneste rigtige at gøre. Ellers kommer krigen jo også bare til at trække endnu mere i langdrag."

Rusland har i dag været ude og fordømme Danmarks beslutning om at donere kampfly til Ukraine, og landets danske ambassadør, Vladimir Barbin, har udtalt, at det vil føre til en eskalering af krigen. På dette punkt er Birthe Møller også lidt bekymret.

“Det er jo ikke til at vide, hvad Putin kan finde på. Nu er atombomben jo opfundet og russerne er i besiddelse af dem,” siger hun.

Birthe Møller har ikke den store frygt på sine egne vegne. Som 76-årig er hun afklaret med sin egen dødelighed, men hun er bekymret for, hvad de yngre generationer kommer til at opleve.

“Jeg kan godt frygte for, hvad mine børnebørn kommer til at opleve i deres levetid. Efter så mange år med fred i Danmark, kan man godt være bange for, at det kommer til at ændre sig.”

Klokken 12.15 vil Volodymyr Zelenskyj tale foran Christiansborg, og derefter skal han blandt andet spise frokost med dronning Margrethe. Se billeder fra dagen her.