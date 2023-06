7600 Skjern-borgere får midlertidig regionsklinik efter lægekonkurs

Region Midtjylland åbner en midlertidig regionsklinik i de lokaler, der tidligere tilhørte det nu konkursramte lægehus Dit Lægehus Skjern.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Både inventar og personale vil blive overtaget af regionen.

Det sker, efter Region Midtjylland har lavet en aftale med konkursboet efter Dit Lægehus Skjern og Skjern Bank. Aftalen blev indgået sent søndag aften.

Forventningen er, at den midlertidige klinik vil være klar i starten af næste uge. Det oplyser Anders Kühnau, regionsrådsformand i Region Midtjylland, i pressemeddelelsen.

Dit Lægehus Skjern gik konkurs tirsdag den 6. juni. Der var omkring 7600 borgere tilknyttet lægehuset.

De tilknyttede borgere har siden konkursen haft mulighed for at få lægehjælp hos nærmeste lægepraksis eller hos vagtlægen. Den mulighed gælder fortsat, indtil den midlertidige klinik åbner.

- Der skal lyde en stor tak til de læger i lokalområdet, der har taget ekstra patienter ind i den svære situation, der pludselig opstod med konkursen, siger koncerndirektør i Region Midtjylland Anders Kjærulff i pressemeddelelsen.

Siden konkursen har de ansatte i Dit Lægehus Skjern været hjemsendt. Ifølge klinikkens hjemmeside drejer det sig om 28 personer.

Ifølge TV Midtvest fremgår det af dokumenter fra skifteretten, at lægehusets konkurs blandt andet bunder i en syv millioner kroner stor gæld til Skjern Bank.

- Konkurser på dette område er heldigvis ikke hverdagskost, og derfor har det krævet tæt og godt samarbejde at finde frem til en løsning. Det har vi haft, siger direktør i Skjern Bank Per Munck i regionens pressemeddelelse.

På Facebook-siden for Dit Lægehus Skjern lagde lægen bag klinikken en forklaring op 6. juni:

- Som allerede nævnt i forskellige medier har jeg været nødt til at begære klinikkerne konkurs, da gæld fra corona-tiden samt et vedvarende underskud i klinikken i Holstebro er blevet for tungt for den daglige drift.

- Der ligger ikke nogen anden årsag bag; der er hverken taget af kassen, taget tårnhøje lønninger ud, eller hvad der ellers gisnes om på nettet/Facebook, lød det.

Lægen har drevet flere andre klinikker, herunder i Holstebro.

Det oplyses ikke, hvor længe den midlertidige klinik i Skjern vil have åbent.

/ritzau/