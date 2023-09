77 kvinder har benyttet tilbud om gratis terapi efter spiralsag

Siden juni sidste år har 77 borgere fra hele Grønland henvendt sig for at få gratis behandling i forbindelse med den såkaldte spiralsag.

Det siger Naja Lund Kielsen, der er afdelingschef i Borgerrettet Afdeling, som hører under Socialstyrelsen i Grønland, til det grønlandske medie Sermitsiaq.AG.

- Sidste år har Naalakkersuisut (den grønlandske regering, red.) arbejdet for, at ofre for spiralkampagnen skal have mulighed for at kunne henvende sig og få terapeutisk behandling. Vi har siden da modtaget 77 henvendelser fra hele landet, siger hun.

Det er kommet frem, at omkring 4500 grønlandske piger og kvinder fra 1960'erne og frem fik opsat spiraler for at undgå graviditet.

Flere grønlandske kvinder er senere stået frem i medierne og har fortalt, at spiralen blev opsat uden deres vidende.

I juni 2022 blev det muligt for ofrene i spiralsagen at få gratis behandling af en psykolog eller psykoterapeut. Det kan man ved at ringe til den grønlandske telefonrådgivning Tussannga.

Ifølge Sermitsiaq.AG har Naalakkersuisut godkendt en tillægsbevilling på 800.000 kroner til ordningen. Pengene skal bruges til at behandle flere kvinder.

Naalakkersuisut og Socialstyrelsen i Grønland formoder, at der er flere end 77 kvinder, der har behov for behandling i dag. Det skriver Sermitsiaq.AG.

/ritzau/