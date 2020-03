77 personer er døde med coronavirus - de blev i snit 81 år

77 personer har indtil videre mistet livet, mens de har været smittet med coronavirus.

De personer, der er døde med coronavirus i Danmark, har i gennemsnit været 81 år.

Det fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

Meldingen er på linje med, hvad sundhedsmyndighederne tidligere har meldt ud om alderen på dem, der er døde med virusset.

Mandag er der registreret 77 dødsfald i Danmark med personer, som har været smittet med coronavirus.

I sidste uge oplyste myndighederne, at det yngste dødsfald indtil videre var en person på 50 år, mens den ældste var 94 år.

Siden er der offentliggjort flere dødsfald. Tallene kan derfor have ændret sig siden.

Selv om en person er registreret som død med virusset, er det ikke nødvendigvis dødsårsagen.

Ældre personer er generelt set mest sårbare, og der har indtil videre også været en klar overvægt af ældre blandt de indlagte på landets sygehuse.

I sidste uge viste en opgørelse, at knap halvdelen af alle de indlagte var 70 år eller ældre.

Omkring tre ud af fire patienter over 70 år, der har været indlagt og smittet med coronavirus, har oveni haft en eller flere kroniske sygdomme. Det kan være diabetes, kræft, hjerte-kar-sygdomme eller lungesygdomme.

Den fremgår af den seneste rapport fra Statens Serum Institut, som blev offentliggjort i sidste uge, og som belyste de indlagte patienter.

Men det er ikke kun ældre personer, der rammes af virusset, understreger Magnus Heunicke.

- Coronavirus kan ramme alle. Der er eksempler på, at også unge mennesker kan blive endog meget syge.

- Men tallene viser også, at gennemsnitsalderen for personer, der er døde med coronavirus, er 81 år.

- Det er ældre og sårbare borgere, der rammes særligt hårdt af denne virus, og dem har vi sammen et ansvar for at passe særlig godt på, siger Magnus Heunicke.

/ritzau/