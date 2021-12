77 procent af de 12-15-årige er i gang med vaccination

Ifølge Sundhedsstyrelsen er vaccination altafgørende for at bekæmpe den stigende coronasmitte.

Derfor glæder Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, sig over, at der er høj tilslutning til vaccination blandt børn og unge.

- Det går rigtigt godt med vaccination af børn, siger hun på et pressemøde om coronasituationen torsdag.

77 procent af de 12-15-årige har enten fået første stik eller booket tid til vaccination.

Artiklen fortsætter under annoncen

Helene Probst anerkender, at der har været lang kø til at bestille tid i den seneste uge og håber, at det bliver nemmere fremover.

- Det vigtigste redskab er stadig vacciner – også i lyset af Omikron, siger hun.

I august havde omkring 50 procent i aldersgruppen påbegyndt deres vaccination. Der blev åbnet for tilbuddet til dem i juli måned.

Aldersgruppen lige under - de 5-11-årige - er den seneste gruppe, som er kommet med i vaccinationsprogrammet. Det gjorde de i slutningen af november måned.

I alt har 85.789 børn i den aldersgruppe taget imod tilbuddet og fået et stik, siden der blev åbnet for det for lidt under tre uger siden.

Helene Probst understreger, at der er ledige tider. Derfor opfordrer hun forældre til at booke en tid til vaccination på vacciner.dk til deres børn.

- Der er masser ledige tider - også til børn, siger hun.

Ud over vaccination imod covid-19 til børn har sundhedsmyndighederne opfordret til, at børn får en influenzavaccine i år.

Her er tilslutningen anderledes lavere, og derfor opfordrer Helene Probst til, at man også booker tid til en influenzavaccination.

Sundhedsmyndighederne opfordrer blandt andet til influenzavaccination til børn, for at de kan beskytte mere sårbare personer.

Myndighedernes pressemøde kommer dagen før, at sundhedsordførerne er indkaldt til et møde om coronasituationen med sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

/ritzau/