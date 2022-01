770 indlagte er det højeste siden januar sidste år

Der er det seneste døgn registreret 8801 coronatilfælde, viser tal fra Statens Serum Institut mandag.

Antallet er underestimeret grundet problemer med indrapportering af cirka 60.000 prøvesvar, oplyser instituttet.

De smittede er fundet på baggrund af 76.278 PCR-prøver, hvor man bliver podet i svælget.

Dermed er andelen af smittede blandt de testede - den såkaldte positivprocent - på 11,54.

Det er på niveau med dagene mellem jul og nytår, hvor der tre dage i træk var en positivprocent over 12,0. Samtidig var der fire dage i træk omkring 20.000 nye smittetilfælde per dag.

Det samlede antal af indlagte stiger med 61 til 770 personer. Det er det højeste siden slutningen af januar 2021.

Stigningen i antallet af indlagte kan skyldes, at folk har været tilbageholdende med at lade sig indlægge eller søge læge i forbindelse med nytår, mener anæstesilæge og formand for Lungeforeningen Torben Morgensen.

Han vurderer, at det samlede antal indlagte stadig er overkommeligt for sygehusene.

- Jeg mener, at man sagtens kan håndtere det, selv om det selvfølgelig presser sygehusene mere, siger han.

Det hidtil højeste antal indlagte var 4. januar 2021, da der var 964 indlagte med covid-19.

Sygehusene kan godt tåle at komme op omkring det niveau igen, og denne gang er de på nogle områder bedre rustet, fordi de har mere erfaring, mener Torben Mogensen.

Antallet af indlagte dækker både over patienter indlagt med og på grund af covid-19.

Seruminstituttet meddelte før jul, at man i det nye år vil udgive nye data, der tager højde for dette.

73 af de indlagte befinder sig på intensivafdelinger, og af dem får 46 hjælp af en respirator til at trække vejret.

Torben Mogensen kalder antallet af indlagte på intensiv "stabilt", hvilket han anser som positivt.

- I betragtning af de meget høje tal af smittede sidst i december, så ser det ikke ud til, at folk bliver så syge, som man forventede, hvis man kun så på deltavarianten, siger han.

Tyra Grove Krause, faglig direktør ved Statens Serum Institut, har mandag sagt, at risikoen for at blive indlagt, hvis man bliver smittet med den dominerende omikronvariant, ser ud til at være omkring det halve sammenlignet med deltavarianten.

Der er registreret yderligere fem coronarelaterede dødsfald. Samlet set er 3292 døde med coronavirus under epidemien.

Der er også foretaget 224.599 lyntest det seneste døgn, men de tilfælde, der er positive for coronavirus herfra, indgår ikke i de daglige smittetal grundet usikkerhed om resultatet.

Af vaccinationsopgørelsen kan man se, at 33.138 personer det seneste døgn har fået det tredje vaccinestik mod coronavirus.

Samlet set har 2.846.888 personer nu fået boosterstikket, der skal give en øget beskyttelse mod covid-19.

Det svarer til 48,5 procent af befolkningen.

