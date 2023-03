77.000 er i kø på Skat.dk: Årsopgørelsen er endnu ikke åben

Mere end 77.000 mennesker er i kø på Skats hjemmeside. Køen er i øjeblikket sat på pause.

Det fremgår af Skats hjemmeside.

- Du kan ikke logge på TastSelv lige nu. Vi beklager og retter fejlen hurtigst muligt. Forlad køen, og log på igen senere, står der, når man logger på hjemmesiden.

Det er endnu ikke muligt at se sin årsopgørelse. Den officielle åbningsdag er mandag 13. marts, men tidligere år har Skattestyrelsen åbnet årsopgørelsen allerede fredagen inden.

Jan Møller Mikkelsen, der er underdirektør i Skattestyrelsen, bekræfter at styrelsen oplever, at mange lige nu forsøger at logge ind på hjemmesiden.

- Det er dejligt, at der er så stor interesse, men I er alt for tidligt på den, udtaler Jan Møller Mikkelsen i en skriftlig kommentar.

- Årsopgørelsen er endnu ikke åben. Vi arbejder på at få systemerne klar, og lover alle får besked, så snart vi åbner.

/ritzau/