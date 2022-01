775 millioner af brexitkompensation fordeles uden for fiskeriet

Et milliontung pose med EU-midler er på vej ud til danske virksomheder, der er ramt af konsekvenserne af Storbritanniens exit fra EU.

I alt har EU sendt lidt over to milliarder kroner til Danmark, og sidste år blev 1,3 milliarder fordelt inden for fiskerierhvervet.

Fredag oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S), at et flertal i Folketinget har aftalt, hvordan de sidste 775 millioner kroner skal fordeles på de virksomheder, der bliver ramt af det britiske exit, uden for fiskeriet.

Flertallet består af alle partierne i Folketinget undtagen Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Aftalen skal ifølge erhvervsministeren forsøge at rumme forskellige veje frem for virksomheder, der har gjort sig på det britiske marked.

- Nogle virksomheder vil gerne blive på det engelske marked. Der vil vi gerne hjælpe dem, for det er blevet bøvlet med papirarbejde og nye regler. Der skal være en hjælp, siger Simon Kollerup.

- Nogle af dem har også tabt penge på markedet. Der er så mulighed for at få kompenseret noget af det tab.

- Andre vil måske søge ud på nye eksportmarkeder og omstille sin forretningsmodel og virksomhed til at sælge produkterne på andre eksportmarkeder.

Erhvervsministeren forventer, at en bred vifte af virksomhedstyper kommer til at få brug for EU-midlerne. Han nævner, at eksemplerne kan strække sig helt fra energisektoren og mere kreative erhverv.

Med de sidste 775 millioner kroner fra EU udmøntet, er alle pengene fra EU til at komme gennem Storbritanniens exit fra EU brugt op.

Dermed er der for nu ingen planer om yderligere tiltag med relation til Storbritanniens exit.

Erhvervsministeren håber - men tør dog ikke love - at Folketinget dermed for sidste gang har vedtaget at sende støttekroner ud til dansk erhvervsliv med relation til Storbritanniens exit fra EU.

- Vi kommer til at følge det her tæt. Både i år og næste år hvor de her penge er tilgængelige for danske virksomheder, siger Simon Kollerup.

- Det er mit håb, at flest mulige virksomheder føler sig omstillet og godt dækket ind i løbet af 2022 og 2023, så der måske ikke er behov for yderligere, når vi kommer derhen.

- Men vi kommer til at følge nøje. Derfor er det ikke en konklusion, vi kan drage i dag.

