789 nye smittetilfælde fundet i Danmark

Antallet af indlagte falder med syv til 207. Der er registreret yderligere to coronadødsfald.

Der er registreret 789 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

De er fundet via 175.856 PCR-test. Dermed er andelen af positive - kendt som positivprocenten - på 0,45 procent.

Smittetallet og positivprocent er nogenlunde på niveau med de seneste dage, men i den høje ende af, hvad man har set over de seneste par måneder. Det skal ses i lyset at et højere testniveau.

Det er desuden forventningen hos Statens Serum Institut (SSI), at smitten vil stige de kommer måneder, i takt med at flere dele af samfundet genåbner.

På landets sygehuse er antallet af indlagte med coronavirus det seneste døgn faldet med syv til 207.

Der er registreret to dødsfald. Dermed har Danmark rundet 2411 dødsfald.

