798 nye smittede - professor nedtoner effekt af påskeferie

Antallet af indlagte coronapatienter er faldet med 13 til 191, og 798 personer er testet positive for corona.

Det ser foreløbig ikke ud til, at påsken har sat et voldsomt aftryk på de danske smittetal med coronavirus.

Det siger Hans Jørn Kolmos, som er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

- Der er måske en anelse højere positivprocent, men det er så lidt, at jeg ikke tror, man kan lægge noget særligt i det, siger han.

Der var torsdag 798 nye positive prøver for coronavirus. De udgjorde 0,40 procent af det samlede 201.329 analyserede PCR-test fra Statens Serum Institut (SSI). Tallene er dermed stabile i forhold til, hvordan de har set ud cirka siden februar.

Det er dog endnu for tidligt at endelig konkludere, om påsken førte til markant øget smitte i Danmark, mener Hans Jørn Kolmos.

- Jeg vil godt lige se en uge mere. Så vil jeg begynde at sige, at vi kan drage konklusionen af, hvad der er sket i påsken.

- Foreløbig har vi ikke kunnet se noget, der antyder, at påsken har været risikofyldt, siger han.

Antallet af patienter indlagt med coronavirus er siden onsdag faldet med 13 til 191. Det er det laveste antal indlagte siden 21. marts.

Ud af de 191 indlagte patienter er 37 på en intensivafdeling, og af dem får 29 hjælp af en respirator.

Hans Jørn Kolmos mener, at tallene giver indtryk af, at der er godt styr på epidemien i Danmark. Ifølge ham burde det give anledning til yderligere genåbning.

Her peger han på nogle af de samme genåbninger, som man torsdag kunne læse i et notat fra SSI til Folketingets partier om en række scenarier for genåbning.

Blandt andet genåbning af udendørs servering og en række indendørs kulturinstitutioner, som blev beskrevet i notatet, er oplagte, mener Hans Jørn Kolmos.

- Udendørs servering ligger jo lige for. Mon ikke vi kan rykke udenfor, hvis vi får et par grader mere i temperatur, siger han.

- Samtidig må man jo sige, at det nok ikke er kulturinstitutionerne, som vil give anledning til den største smitte. Det er forholdsvis kontrollerede forhold, hvor man kan holde afstand og regulere, hvor mange man lukker ind ad gangen.

Yderligere to personer smittet med coronavirus er døde. Dermed er i alt 2449 coronasmittede borgere døde siden midten af marts sidste år.

Ud over de 201.329 analyserede PCR-test er der foretaget 230.721 lyntest det seneste døgn. De positive tilfælde fra lyntest indgår på grund af usikkerhed om testsvarene ikke i statistikken over smittetilfælde. Det gør kun svar fra PCR-test.

Tallene fra Statens Serum Institut viser også, at over en million danskere - helt præcist 1.007.166 - har fået mindst ét stik med en vaccine mod coronavirus.

Det svarer til 17,2 procent af befolkningen.

479.185 personer - svarende til 8,2 procent - har fået begge stik og betragtes som færdigvaccinerede.

/ritzau/