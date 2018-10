80 sønderjyske lodsejere skal afgive jord til vildsvinehegn

Etablering af 70 kilometer vildsvinehegn medfører ekspropriering af arealer hos 80 sønderjyske lodsejere.

Det kommende vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse skal opføres på jord, som tilhører 80 sønderjyske lodsejere.

Det oplyser skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet.

Staten vil således ekspropriere jorden hos de 80 lodsejere, hvor hegnet skal etableres.

Lodsejerne får en erstatning for at afgive brugsretten til den del af jorden, som eksproprieres.

Ifølge Bent Rasmussen er der fortrinsvist tale om landbrug, som skal lægge arealer til hegnet.

Naturstyrelsen har på det seneste stillet røde og gule flag op langs den 70 kilometer lange linje for at markere, hvor hegnet opføres.

- Der er ingen grund til at lægge skjul på, at man som lodsejer ikke har ønske om det her hegn, men der er også en forståelse og anerkendelse af, at når det nu skal være, så er det her den bedst mulige måde at gøre det på, siger Bent Rasmussen.

Hegnet skal holde vildsvin væk, fordi de skønnes at kunne bringe den frygtede svinesygdom afrikansk svinepest til landet.

Hvis det sker, kan det betyde stop for den omfattende danske eksport af svinekød.

Selv om hegnet etableres langs hele den dansk-tysk grænse, vil der fortsat være en lang række muligheder for at passere.

Det gælder 15 større veje mellem Danmark og Tyskland samt fem vandløb.

Desuden vil der blive etableret låger og færiste, så stier og veje, der eksempelvis benyttes af landmænd, kan passeres både til fods og i traktor.

- Derudover har vi besluttet, at der skal være låger for mindst hver 1000 meter. Det betyder, at uanset hvor man står, så vil man kunne finde en låge inden for 500 meter, så man kan komme over på den anden side, siger Bent Rasmussen.

Mellem lågerne etableres desuden "trinbræt", hvor man kan stige op og træde ind over hegnet. Det sker af hensyn til blandt andre lystfiskere.

- Så alt i alt vil man forhåbentlig opleve, at vi får den bedst mulige sikring mod vildsvins adgang til Danmark, samtidig med at livet kan gå videre, og vi som mennesker har mulighed for at komme frem og tilbage hen over hegnet.

Flere grønne organisationer har klaget til EU-Kommissionen over det kommende hegn.

Kommissionen har ifølge Jyllands-Posten erklæret sig enig med klagerne i, at hegnet kan begrænse visse dyrearters bevægelighed.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har dog udtalt til avisen, at det ikke ændrer beslutningen om at opføre hegnet.

Selve ekspropriationen gennemføres i midten af november. Planen er, at arbejdet med at opføre hegnet kan gå i gang til januar.

Hegnet vil dog først være helt færdigt i efteråret 2019.

