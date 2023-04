800 danske soldater forlader Letland efter seks måneder

De 800 danske soldater, som er udstationeret i Letland, rejser hjem til Danmark.

Det blev torsdag markeret ved en parade på en militærbase i byen Adazi.

Siden november har soldaterne været indsat i Letland, hvor de har trænet.

Soldaterne har været udsendt som en del af forsvarsalliancen Natos østlige flanke mod Rusland.

Når de danske soldater forlader Letland, bliver de ikke afløst af et nyt hold danske soldater med det samme. Det skyldes, at Forsvaret mangler personel.

Det første hold danske soldater blev sendt afsted til Letland og den danske Camp Valdemar i maj 2022. Holdet bestod af 1000 soldater.

Da hold 1 rejste hjem, blev 800 soldater sendt til militærbasen som afløsning. Kernen i det andet bidrag var fra Den Kongelige Livgarde, fremgik det af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet i juni 2022.

- Vi står skulder ved skulder med vores alliance i Nato og er klar til at påtage os et ansvar for vores fælles sikkerhed, lød det i juni fra daværende forsvarsminister Morten Bødskov (S).

De danske soldater har trænet i at bevæge sig ind i de lettiske skove ved grænseområdet mod Rusland i tilfælde af et angreb fra russerne mod Letland.

Letland er en del af Nato, og derfor vil et angreb på Letland blive betragtet som et angreb på Nato som samlet forsvarsalliance. Det kaldes musketereden.

Ifølge DR bliver Camp Valdemar ikke pakket helt ned, fordi Danmark i fremtiden vil sende soldater tilbage til Letland.

Danmark har også soldater i Estland som en del af Natos øgede tilstedeværelse i den østlige del af Nato-alliancen.

Den danske kampbataljon har været underlagt den lettiske brigade.

Det danske bidrag i Letland har været på størrelse med det, Danmark i en periode havde udsendt til Afghanistan.

