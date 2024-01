8000 ton jord fra Nordic Waste skal indgå i bakkelandskab ved Herning

Enorme mængder jord venter på at blive fjernet fra det store jordskred hos virksomheden Nordic Waste ved Randers.

Men nu bliver jordbunken lidt mindre.

En del af jorden skal fremover være en del af et bakkelandskab ved et tidligere deponi ved Fasterholt sydøst for Herning.

Det oplyser direktør Poul Kristensen fra det fælleskommunale affaldsselskab AFLD.

- Vi har aftalt med repræsentanter for Randers Kommune, at vi i første omgang skal modtage 8000 ton jord.

- Vi fik de første 1500 ton leveret lørdag, og nu skal vi lige evaluere på, hvordan håndteringen skal foregå, siger han.

Lørdag kom det frem, at Silkeborg Kommune vil aftage 10.000 ton lettere forurenet jord fra Nordic Waste til brug i en støjvold ved motorvejen.

Jorden, der skal til Herning, er også kategoriseret som lettere forurenet.

- Det er lettere forurenet jord, og det er i overensstemmelse med den miljøtilladelse, vi har for det område, vi placerer jorden på, siger Poul Kristensen.

Jorden skal bruges til at skabe et mere bakket terræn, forklarer han.

- Det er et tidligere deponi syd for Herning, hvor der skal ske en landskabsmodulering. Det vil sige, at der skal være et mere bakket terræn, siger Poul Kristensen.

Der skal samlet set bruges op mod én million ton jord til opgaven, så de 8000 ton fra Nordic Waste rækker i den sammenhæng ikke langt.

Selv om jorden er stemplet som lettere forurenet, skal man som borger ikke være bekymret, siger han.

- Der er ikke noget specielt i det, vi får fra Randers, i forhold til det vi får alle andre steder fra. Så længe de krav, der er i vores miljøgodkendelse, er opfyldt, ser vi ingen problemer, siger Poul Kristensen.

Randers Kommune arbejder på forskellige løsninger for placering af de enorme mængder jord, der skal fjernes for at undgå, at det havner i Alling Å.

Man overvejer blandt andet at placere en del af jorden i et indkøbsområde i Paderup nær Elvis-museet "Memphis Mansion".

I første omgang har man kørt jord til kommunens genbrugsplads i Romalt og til Forsvarets arealer i Tirstrup.

Men der er så store mængder jord, at der skal skaffes ekstra plads.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) har bebudet, at der er påbud på vej til Nordic Waste om at være med til at rydde op og om at stille med en økonomisk garanti, der skal sikre midler til at betale for oprydningsarbejdet.

