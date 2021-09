80.000 elever stemmer og lærer om demokrati ved skolevalg

Omkring 80.000 skoleelver fra mere end 750 skoler i hele landet har søndag fået skudt deres Skolevalg 2021 i gang af statsminister Mette Frederiksen (S).

- Jeg har indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives Skolevalg til afholdelse torsdag den 14. oktober 2021, lyder det fra statsministeren i en video fra Folketinget.

Dermed er godt tre ugers valgkamp for unge i 8. til 10. klasse gået i gang. Det kulminerer 14. oktober med et skolevalg, hvor eleverne kan sætte kryds ved et af de opstillingsberettigede partier i Folketinget.

- Det er en vigtig dannelsesopgave at lære de unge, hvad demokrati er i praksis, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i pressemeddelelse.

Ministeriet arrangerer skolevalget, der afholdes hvert andet år, sammen med Folketinget og i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd.

- Én ting er at vide, hvad forskellen er på den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Noget helt andet er at danne egne holdninger og have erfaring med at ytre sig og debattere med personer med andre holdninger end en selv, siger Pernille Rosenkrantz-Theil videre.

Også Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, mener, at eleverne kan få flere ting ud af at deltage i skolevalget.

- Det er vigtigt, at vi lærer vores yngre generationer, at demokrati er noget, der findes alle steder – både i klasselokalerne, i samtalerne og i foreningslivet.

- Vi vil gerne have, at de får noget blod på tanden, engagerer sig politisk og forhåbentlig også vil stemme, når de får stemmeretten, siger Chris Preuss.

Skolerne tilmelder sig selv skolevalget, der første gang blev afholdt i 2015.

De godt tre uger fungerer som et undervisningsforløb og er tilrettelagt som en autentisk gennemført valghandling til et folketingsvalg.

Det betyder, at eleverne undervejs blandt andet skal arbejde med politiske mærkesager og deltage i politiske debatter.

På omkring 450 af de tilmeldte skoler kommer ungdomspolitikere fra partierne forbi til debat.

Valgresultatet afsløres 14. oktober i en tv-transmitteret valgaften fra Christiansborg.

I 2019 fik Socialdemokratiet flest stemmer ved skolevalget med 22,6 procent, men samlet vandt blå blok med 51,2 procent.

