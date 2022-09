82 underretninger om truede børn blev glemt i mailboks i en måned

82 underretninger om børn i mistrivsel, som er sendt til Næstved Kommune fra skoler, dagtilbud og private, lå i over en måned uden at blive gennemgået.

De blev sendt til en forkert mailindbakke fra starten af maj til midt i juni. Her lå de uden at blive registreret og gennemgået inden for 24 timer, som loven kræver.

Det oplyser centerchef for Børn og Unge i Næstved Kommune Daniel Gottrup til Sjællandske Mediers netmedie sn.dk.

Underretningerne var sendt til mailindbakken cbu@naestved.dk.

Men en systemopdatering betød, at mails med ordet "underretning" ikke automatisk blev sendt videre til en vagtfunktion, som skal vurdere, om der er brug for hurtig hjælp.

Det er ikke alle underretninger i perioden maj til juni, der er forsvundet.

Netmediet skriver, at de fleste af kommunens samarbejdspartnere bruger en anden mail, nemlig underretning@naestved.dk.

Det har været den korrekte indgang i omkring et halvt år, skriver sn.dk.

Mediet skriver, at den første mailadresse, man finder på Center for Børn og Unges hjemmeside, er cbu@naestved.dk. Derfor har mange, særligt private, formentlig sendt deres underretning til den.

Center for Børn og Unge opdagede først, at noget var galt, da personalet blev spurgt til, hvornår kommunen havde tænkt sig at reagere på en specifik underretning.

Daniel Gottrup siger til sn.dk, at så snart man opdagede fejlen, blev alle sager gennemgået.

Omkring 70 procent af de forsvundne underretninger kommer fra psykiatrien. Cirka 30 procent er fra bekymrede naboer eller andre private.

"Det kan i værste fald være bekymringer om vold eller andre overgreb mod børn eller bekymring over fraværende forældre, der er væk fra hjemmet i længere tid," siger Daniel Gottrup til sn.dk.

Han har ikke overblik over, hvad den sene behandling af sagerne har betydet for de pågældende børn og unge.

Centerchefen kalder det et "sammenfald af uheldige omstændigheder", men vil fremover sørge for jævnligt at få sendt stikprøve-mails gennem systemet.

Center for Børn og Unge vil også udfærdige en redegørelse til Børne- og Uddannelsesudvalget.

/ritzau/