83 kriminelle udlændinge udelukket fra dansk statsborgerskab

Personer straffet for eksempelvis vold mod børn og seksualforbrydelse kan ikke få dansk statsborgerskab.

83 personer er de seneste to år blevet udelukket fra at få statsborgerskab, fordi de har begået alvorlig kriminalitet.

Det er en konsekvens af, at reglerne blev strammet i 2018 under den tidligere VLAK-regering med opbakning fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

- De stramninger har med al tydelighed virket. Langt færre kriminelle får statsborgerskab. Det synes jeg, vi skal glæde os over, udtaler udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Det er blandt andet personer, der bliver straffet for bandekriminalitet, vold mod børn og seksualforbrydelser, som kan udlukkes fra at få statsborgerskab.

Man er i udgangspunktet permanent udelukket fra at blive dansk statsborger, hvis man idømmes en ubetinget fængselsstraf på et år eller derover.

Det gælder også, hvis man bliver dømt for personfarlig kriminalitet og får en ubetinget fængselsstraf på tre måneder eller mere.

Venstres indfødsretsordfører, Morten Dahlin, glæder sig over, at stramninger har ført til, at personer dømt for kriminalitet ikke har fået statsborgerskab.

- Vi i Venstre er stolte: Vores opstramninger i reglerne om statsborgerskab har en tydelig og klar effekt. God nyhed at gå til weekend på, skriver han på Twitter.

/ritzau/