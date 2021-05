85 smittet efter guldfest: Tyder på begrænset smittespredning

Tusindvis deltog i festlighederne, da Brøndby IF blev danske mestre. Efterfølgende er 85 smittet med corona.

85 personer er testet positive for coronavirus i forbindelse med festlighederne på og omkring Brøndby Stadion for en uge siden.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed mandag på Twitter.

- Heldigvis tyder det på en begrænset smittespredning, skriver styrelsen.

Brøndby IF blev mandag 24. maj danske mestre i fodbold, og det blev fejret af tusindvis af fans på Brøndby Stadion og i gaderne omkring.

Flere eksperter udtrykte bekymring for, at det kunne udvikle sig til en såkaldt supersprederbegivenhed.

En superspreder er en smittet person, der smitter mange andre. Derved kan få smittede til en begivenhed pludselig udvikle sig til mange smittede og til det, som kaldes en supersprederbegivenhed.

Billederne fra festlighederne i og omkring Brøndby Stadion viste, at det foregik i tætte flokke, og at langtfra alle bar mundbind.

Brøndbys fanklub havde dog inden kampen taget sine forholdsregler for at undgå smittespredning.

Blandt andet opfordrede den til, at tilhængerne blev testet og læste godt op på coronaretningslinjerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ugen igennem berettet om antallet af smittede, der kan sættes i forbindelse med festlighederne.

Lørdag var antallet af smittede steget til 50 og søndag 74.

Ifølge Statens Serum Institut har Brøndby Kommune de seneste syv dage haft 42 bekræftede tilfælde af coronavirus blandt kommunens 35.000 borgere.

Kommunen har et testjusteret incidenstal på 99,36, som betegnes som "lavt".

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer fortsat til, at man lader sig teste, hvis man deltog i fejringen og ikke allerede er testet to gange.

