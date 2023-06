Godmorgen og velkommen til endnu en varm og tør dag. Vi skal se på tørke-foranstaltninger herhjemme, og så kommer vi også forbi ældrepleje og sygeplejersker og en tidligere præsident i Miami.

Morgensamling er i gang.

9 ud af 10 er bekymrede for fremtidens ældrepleje

Vi lægger ud med en historie om danskernes tanker om at blive gamle. For vil der blive sørget godt for mig, når jeg bliver ældre og får brug for pleje? Umiddelbart nej, mener danskerne selv. I hvert fald de fleste. Knap 90 procent af de adspurgte i en ny undersøgelse lavet af Epinion for FOA er ifølge Avisen Danmark bekymrede for, at fremtidens ældrepleje ikke vil passe godt nok på dem selv og deres nære, når behovet opstår.

Formanden for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, har tidligere peget på, at der skal nye løsninger til for at sikre en god ældrepleje. Ifølge forbundsformand i FOA, Mona Striib, er en øget privatisering ikke en af løsningerne.

Undersøgelse: Sygeplejersker får nok i løn

De har længe råbt højt om at få mere i lønposen. Men sygeplejerskerne halter sådan set ikke efter andre faggrupper og får hvad de bør have, når det handler om løn. Det viser en længe ventet rapport, som Lønstrukturkomitéen præsenterer her til formiddag. Sygeplejerskerne har ellers peget på en forkert indplacering ved tjenestemandsreformen i 1969, men det argument holder ifølge komitéen ikke, skriver Jyllands-Posten.

Til gengæld har sygeplejerskerne et andet kort på hånden i forhandlinger, siger arbejdsmarkedsforsker til DR.

Partier kritiserer regler om religionsneutrale stempler

Vi iler videre til en sag, der nu får flere partier på banen. Det handler om kristne symboler på offentlige attester. De må, som Kristeligt Dagblad har beskrevet, fra den 15. juni ikke længere være kristne symboler, når det handler om attester til borgere, der ikke er medlem af folkekirken. Indkøbet af religionsneutrale stempler har mødt modstand blandt præster, og nu mener borgerlige kirkeordførere, at ændringen er ”trist” og "galimatias". Læs historien i dagens avis.

Landmænd ikke forsikret mod tørke

Regnen udebliver, og knastør jord og gule græsplæner spreder sig, mens DMI’s tørkeindeks er kommet op på det maksimale 10. Kommuner klæder sig ifølge P1 på til at klare en fremtid uden meget vand. Herning Kommune har planer for, hvordan man skal mindske risiko for naturbrænde og udtørring af vandløb, og hvordan man skal sikre vandressourcer. Frederiksberg Kommune opsamler regnvand til vanding.

Til gengæld er det få landmænd, som har tegnet en forsikring, som giver en erstatning, hvis det ekstreme vejr går ud over høsten, skriver DR. Ifølge tal fra TopDanmark – som er den største udbyder af forsikringer til landmænds afgrøder – er det kun fem procent af deres landbrugskunder med marker, der har tegnet en afgrødeforsikring.

Så tager vi tre korte nyheder fra udlandet

I dag skal USA's tidligere præsident Donald Trump møde for retten i Miami i en sag om opbevaring af fortrolige dokumenter. Han mødes med 37 anklagepunkter.

Ukraine har generobret syv landsbyer fra russiske styrker under den igangværende offensiv. Det meddeler Ukraines viceforsvarsminister ifølge Ritzau.

Svensk politi vil have krisekommission for at stoppe voldsbølge efter weekendens skyderi syd for Stockholm, hvor to mennesker blev dræbt af skud.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er ankommet til Miami i delstaten Florida forud for et retsmøde tirsdag, hvor han står over for 37 anklagepunkter i den såkaldte dokumentsag. Foto: Win Mcnamee

Chatbot står bag prædiken

Så er vi ved vejs ende. Og dagens Morgensamling slutter i en kirke, hvor kunstig intelligens også er kommet til gudstjeneste. Eller snarere står for den. Den kunstige intelligens ChatGPT blev i fredags ifølge AP News sat til at stå for en gudstjeneste i en fyldt St. Pauls kirke i den bayerske by Fuerth.

Tyskere på vej i St. Pauls kirke i den bayerske by Fuerth, hvor en kunstig intelligens stod for gudstjenesten forleden. Foto: Matthias Schrader/AP/Ritzau Scanpix

Fra en stor skærm over alteret bad en avatar af en skægget sort mand de fremmødte om at rejse og prise Gud, inden den holdt en prædiken for de mere end 300 mennesker i kirken. Der var dog tale om et eksperiment.