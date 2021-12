90 millioner kroner på vej til beskyttelse af danske kyster

14 projekter, der handler om kystbeskyttelse, kan se frem til at modtage medfinansiering fra en tilskudspulje.

De danske kystområder skal beskyttes bedre mod stigende havvandstand og dermed oversvømmelse og erosion.

Derfor er der økonomisk hjælp på vej til kystbeskyttelsesprojekter. Således uddeler Kystdirektoratet 90 millioner kroner til projekter i blandt andet Halsskov, Hjørring, Assens, Bogense og Enø.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Pengene kommer fra en tilskudspulje for kystbeskyttelse. Dette blev regeringen, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet enige om at afsætte ekstra penge til ved finansloven for 2021.

Af den fremgår det, at der derudover afsættes 150 millioner kroner årligt i 2022 og 2023.

- Vi ser ind i en fremtid, hvor mange af vores kyster bliver udfordret af voldsommere vejr og stigende havvandstande som følge af klimaforandringerne, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i pressemeddelelsen.

- Det øger risikoen for oversvømmelser og erosion og giver utryghed rundt om i landet på udsatte strækninger. Derfor skal vi tilpasse kystområderne til de udfordringer, som kun bliver større i fremtiden.

Blandt projekterne, der har ansøgt om medfinansiering, er "Nordkystens Fremtid". I 2020 modtog det omkring halvdelen af puljen, som dengang var på 40 millioner kroner.

I år vil projektet modtage omkring 21,37 millioner kroner i medfinansiering.

"Nordkystens Fremtid" strækker sig på tværs af Halsnæs, Gribskov og Helsingør i Nordsjælland, lyder det i meddelelsen.

Et sluseprojekt i Sakskøbing på Lolland kan også se frem til at få medfinansiering. Hvis der kommer stormflod og oversvømmelse fra Sakskøbing Fjord, er der høj risiko for tab af store værdier i byen.

En fremtidig sluse vil hjælpe med at dæmme op for vandet, så det ikke når bunden af fjorden.

Der er på det konkrete projektforslag afsat omkring 4,99 millioner kroner fra puljen.

Ifølge Rasmus Nordqvist, miljøordfører i SF, skal vi "ruste vores kyster mod konsekvenserne af klimaforandringerne".

- Og her falder puljens midler på et tørt sted, siger han i pressemeddelelsen .

Det er Kystdirektoratet, der modtager og vurderer ansøgningerne. I år er der modtaget 16 ansøgninger, som er ansøgningsberettiget. De tilskudsberettigede anlægsomkostninger udgør omkring 350 millioner kroner.

/ritzau/