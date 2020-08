90 millioner mundbind ligger på lager i regionerne

Fem millioner mundbind, der sendes til Aarhus, kommer fra nationalt lager og skal hjælpe i mangelsituation.

Et nationalt lager, som butikker i den coronaramte Aarhus Kommune modtager fem millioner mundbind fra, har i alt 90 millioner mundbind på lager. Og der er flere på vej.

Det fortæller Martin Magelund Rasmussen, der er centerdirektør på Rigshospitalet og national koordinator for det lager af værnemidler, som blev oprettet i marts i år.

- Det nationale lager skal sikre, at den danske sundhedsindsats i forhold til covid-19 ikke bestemmes af, om der er værnemidler nok. Så vi har siden marts købt ind af de mest essentielle værnemidler til sundhedsprofessionelle og lagt dem på lager, siger han.

Foruden de store mængder mundbind er der blandt andet også kitler, handsker og håndsprit på lager.

Den seneste tid er coronasmitten i Aarhus blusset op, og de stigende smittetal har ført til, at der er indført et påbud om, at alle skal bruge mundbind i den offentlige transport.

Både apoteker og Matas-butikker har dog måttet melde udsolgt af mundbindene. De har indkøbt nye mundbind, og det nationale lager sender ekstraordinært fem millioner mundbind til Aarhus for at dække leverancehullet.

Martin Magelund Rasmussen påpeger, at det nationale lager primært skal støtte op om sundhedsvæsnet. Men i særlige situationer med lokale udbrud, hvor det private marked ikke kan følge med efterspørgslen, kan lageret komme i spil.

- Vi har valgt at sige her, at nogle af de ting, vi har købt ind, kan være med til at afhjælpe et hul i leverancer til de private udbydere, fordi det ser ud til, at der måske er noget, der hænger lidt i tolden.

- Når der kommer et påbud, føler vi, det er vigtigt, at vi bringer noget af det, vi har købt, i spil ved at sende det til de private, der sælger det videre. Og så kan vi købe ind og fylde lageret op igen.

Det er mundbind af type 1, der sendes til Aarhus. Det er dem, man typisk ser brugt i offentligheden. Lageret har 15 millioner tilbage efter sendingen til Aarhus.

De resterende mundbind er af type 2 eller type 2R, som har en højere filtreringsgrad, og som bruges af ansatte i sundhedssektoren.

Lageret har bestilt yderligere 65 millioner mundbind af type 2 og 2R.

Det nationale lager kan til en vis grad hjælpe det private marked i mangelsituationer, men det kan ikke dække alle borgeres brug selv.

- Hvis der kommer et nationalt påbud om, at alle skal bruge mundbind i offentlig transport til evig tid, så skal vi ud at handle noget mere, siger den nationale koordinator.

I forhold til lagerets formål om at dække sundhedsprofessionelle, så har det dog værnemidler nok til flere år, vurderer Martin Magelund Rasmussen.

