900 industrigrunde skal tjekkes for skadeligt giftstof

Problemet med det sundhedsskadelige fluorstof PFOS er mere omfattende end hidtil antaget og kræver ekstra ressourcer til oprydning.

Sådan lyder det fredag fra Danske Regioner.

I sidste uge oplyste organisationen, at man i samarbejde med kommunerne har kortlagt 145 nuværende og tidligere brandøvelsespladser.

Pladser, der skal undersøges nærmere for eventuelt indhold af PFOS, som har været anvendt i brandslukningsskum.

Tilsvarende har Forsvaret peget på 43 steder, så det samlede antal pladser, som skal tjekkes, er 188.

Men stoffet har ikke kun været anvendt i skum i brandslukningsudstyr.

Også en række industrivirksomheder har anvendt det. Det drejer sig ifølge regionerne om jern- og metalvareindustri, træ- og møbelindustri, lossepladser samt renserier.

Regionerne har udtaget prøver for PFAS - en betegnelse for den gruppe af stoffer, som PFOS hører under - på knap 1100 lokaliteter.

På 82 procent af dem - svarende til cirka 900 grunde - er der påvist et eller flere stoffer fra PFAS-gruppen.

- Lokaliteterne skal undersøges grundigt, og vi prioriterer de steder, hvor der vurderes at være den største risiko, først, siger Bente Villumsen, leder af regionernes Videnscenter for Miljø og Ressourcer, i en pressemeddelelse.

Det står også klart, at en tredjedel af lokaliteterne har et forhøjet indhold af PFAS-stoffer i grundvandet.

32 procent af lokaliteterne overskrider ifølge regionerne indholdet af PFAS-stoffer i grundvandet med en faktor 10.

Det betyder, at der skal sættes undersøgelser i gang og oprenses på mange flere lokaliteter end hidtil antaget.

Det er en ressourcekrævende opgave, lyder det fra Danske Regioner.

Organisationen kræver i første omgang 100 millioner kroner ekstra afsat på finansloven til at løse opgaven.

- Det her er udtryk for, at vi står med en helt enorm opgave i forhold til at beskytte vores drikkevand, siger Heino Knudsen (S), formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer, til Ritzau.

Opgaven med at undersøge og rense op kan ifølge formanden ikke klares inden for den nuværende ramme, der er afsat til jordforureningsopgaver.

Spørgsmål: Er der grund til bekymring hos borgere, der bor i nærheden af de 900 grunde?

- Der er ikke noget, der på nuværende tidspunkt indikerer, at borgerne skal være særligt nervøse. Men vi vil meget gerne sætte ekstra fart på undersøgelserne, så vi kan give en større tryghed til borgerne.

Flere partier på Christiansborg har givet udtryk for, at de ønsker indsatsen for at kortlægge PFOS-forurening opprioriteret.

/ritzau/