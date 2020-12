900 millioner i finanslov til at skrotte DR-besparelser

Tidligere aftalte DR-besparelser for 901 millioner kroner bliver alligevel ikke til noget.

Den aftale om en finanslov for 2021, som regeringen har indgået med SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, er der afsat 901 millioner kroner, som skal bruges på at skrotte besparelser i DR.

Det fremgår af en beskrivelse af aftalen på Finansministeriets hjemmeside.

Her kan man se, at et af elementer i aftalen beskrives således:

- 901 millioner kroner til annullering af de planlagte besparelser i DR for at styrke dansk public service og skabe ro om DR’s økonomi.

Besparelserne i DR stammer fra 2018, hvor den daværende regering bestående af Venstre, Konservative og Liberal Alliance, fik gennemført, at DR skulle spare 20 procent fra 2019 til 2023.

/ritzau/