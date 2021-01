9000 fjerkræ aflives efter fund af fugleinfluenza nær Viborg

Fugleinfluenza i en ny fjerkræbesætning betyder formentlig, at begrænset eksport af danske æg fortsætter.

Der er fundet fugleinfluenza i en fjervildtbesætning ved Løvel nord for Viborg.

Derfor skal farmens besætning på omkring 9000 fjerkræ aflives.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

I efteråret var der to udbrud af fugleinfluenza blandt landbrug i Danmark.

Det aktuelle udbrud betyder, at lande uden for EU forventeligt forlænger deres importstop for danske æg og fjerkræ, skriver Fødevarestyrelsen. Det gælder eksempelvis lande som Japan, Rusland og De Forenede Arabiske Emirater.

Eksport af æg og fjerkræ til EU-landene kan fortsætte fra områderne uden for zonerne som hidtil.

Fødevarestyrelsen planlægger i samarbejde med Beredskabsstyrelsen at aflive fjerkræene søndag.

Derudover etablerer Fødevarestyrelsen en zone på tre kilometer og en ti kilometer rundt om den smittede farm.

- Vi afliver den smittede besætning for at forebygge smittespredning og opfordrer fjerkræavlere i hele landet til at beskytte deres fjerkræ mod vilde fugle med overdækning og tag, siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen.

Fjerkræbesætninger inden for zonerne vil blive underlagt særlige restriktioner. Det vil blandt andet være forbudt at sælge æg samt at flytte æg, høns og andet fjerkræ uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

I tre kilometerzonen vil der desuden blive krav om, at ejere af hobbyfjerkræ og fugle skal registrere deres dyr inden otte dage. Det skal hjælpe styrelsen med at reagere hurtigt på nye udbrud tæt på, lyder det.

Fugleinfluenza er en smitsom virussygdom, som rammer fugle.

Mens fugleinfluenza er meget alvorlig for fugle, er der ikke rapporteret smitte til mennesker med de typer fugleinfluenza, der i øjeblikket cirkulerer i fugle i Europa, herunder H5N8.

/ritzau/