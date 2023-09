900.000 forbrugere får nyt værktøj til at spare på elregningen

Energiselskabet Andel Energi lancerer mandag en ny funktion i sin app, hvor cirka 900.000 danskere i over et år har kunnet følge elpriserne.

Hidtil har appens brugere kunnet få oplyst den præcise timepris i det kommende døgn. Nu kan de som noget nyt også se den forventede timepris en uge frem.

Det fortæller Kasper Søvsø, der er funktionschef i Andel Energi.

- Elpriserne svinger meget fra dag til dag. For at sikre, at vores kunder bedre kan planlægge deres energiforbrug, har vi lavet den her funktion, så de kan se flere dage frem, siger han til Ritzau.

Den forventede timepris fastsættes efter en prisprognose, der blandt andet er baseret på historiske elpriser, temporale data og vejrprognoser.

- Prognosen er relativt sikker fra dag til dag, så man kan se, om det bedst kan betale sig for eksempel at oplade elbilen lørdag eller søndag. Prognosen opdateres flere gange om dagen, siger Kasper Søvsø.

Elpriserne nåede rekordhøjder i 2022, da hovedsageligt Ruslands invasion af Ukraine sendte gaspriserne på himmelflugt.

Det fik flere af de danske elselskaber til at lancere apps, der gav forbrugerne mulighed for at tilrettelægge strømkrævende aktiviteter efter, hvornår priserne på strøm er lavest.

Siden Andel Energi i maj 2022 lancerede appen, er den blevet hentet af over 900.000 forbrugere.

Og interessen for at følge med er fortsat stor, fortæller Kasper Søvsø.

- Interessen er faldet en smule i forhold til, da den var på sit højeste, men vi ligger stadig på et højt niveau. Folk arbejder fortsat aktivt for at bruge deres energi bedst muligt, siger han.

Tidligere året gjorde Andel Energi det muligt at modtage push-beskeder med de aktuelle timepriser. Selv om det medførte et dyk i antallet af dagligt besøgende i appen, tjekkede over 300.000 forbrugere appen i august.

Elpriserne steg samlet set med 83 procent i 2022, oplyste Forsyningstilsynet i december.

- I dag er priserne omkring fire gange lavere, end da de toppede sidste efterår, men de ligger stadig på et højere niveau, end før energikrisen ramte for alvor, fortæller Kasper Søvsø.

