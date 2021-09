9253 færdigvaccinerede smittet med coronavirus

Siden december sidste år er der blevet fundet 9253 tilfælde, hvor folk er påvist smittet, efter at de er vaccineret anden gang.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Den seneste status udsendt af SSI dækker hele perioden fra 27. december sidste år til 31. august i år.

- Der er fundet et lavt, men stigende antal gennembrudsinfektioner. Det er som ventet, når antallet af fuldt vaccinerede personer i befolkningen stiger, siger Henrik Ullum, der er direktør i SSI, i pressemeddelelsen.

Gennembrudsinfektion dækker over, at man er blevet smittet, efter at den fulde effekt af vaccinen skulle være sat ind.

Per 31. august er andelen af fuldt vaccinerede personer, der er blevet smittet med covid-19 0,23 procent.

SSI's tal viser desuden, at 4,9 procent af alle smittede i perioden betegnes som gennembrudsinfektioner.

Delta-varianten udgør mindst 61,4 procent af gennembrudsinfektionerne, viser SSI's tal.

- Selv om der bygges en immunitet op allerede efter den første vaccination, vil responset på vaccinen ikke være kraftigt nok eller ske tids nok til at forhindre smitte for nogle personers vedkommende.

- Data tyder dog på, at personer med gennembrudsinfektioner oftere får mildere symptomforløb end personer, der ikke er vaccineret, siger Henrik Ullum.

Blandt personerne med gennembrudsinfektion har 375 personer været indlagt på hospital inden for 14 dage, efter at de testede positiv med en PCR-test.

Desuden er der registreret 57 dødsfald inden for 30 dage efter en positiv PCR-test for personer med gennembrudsinfektion.

SSI skriver, at dødsfald blandt personer med gennembrudsinfektion er sket i de ældste aldersgrupper, og at dødsfaldene fordeler sig jævnt over hele opgørelsesperioden.

/ritzau/