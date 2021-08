935 nye coronasmittede det seneste døgn

935 personer er det seneste døgn blevet konstateret smittet med coronavirus, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Ifølge Svend Ellermann-Eriksen, der er virusforsker og ledende overlæge på mikrobiologisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital, ligger smittetallet stadig stabilt.

Han forventer dog en stigning i antallet af coronasmittede, nu hvor børn er tilbage i skolerne og folk er hjemvendt fra sommerferie.

- Det bliver spændende at se, hvor mange der bliver smittet, og hvor meget det spreder sig, siger han.

Svend Ellermann-Eriksen ser ingen grund til bekymring.

- Mange i befolkningen er vaccineret, og det er vigtigt, at vi fortsætter med at vaccinere alle over 12 år, siger han.

Svend Ellermann-Eriksen peger på, at børn typisk får et mildere sygdomsforløb med coronavirus, så en øget smittespredning blandt børn er ikke grund til bekymring.

Antallet af indlagte stiger med 3 til 83.

Ingen personer er registreret døde med coronavirus det seneste døgn.

Siden 30. juli har det daglige smittetal ikke været over 1000.

Fra søndag til mandag er 61.594 personer blevet pcr-testet, og med de 935 nye smittede giver det en positivprocent på 1,52.

I samme tidsrum er der blevet foretaget 95.703 lyntest. Positive svar fra lyntest indgår ikke i de daglige smittetal, da der er usikkerhed forbundet med resultaterne.

Af de indlagte er 13 på intensivafdeling, og 11 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Det seneste døgn har 35.986 personer fået det afsluttende stik, og de kan dermed kalde sig færdigvaccinerede.

3.484.423 af danskerne er færdigvaccineret - svarende til 59,5 procent af befolkningen.

4.287.481 personer i Danmark har påbegyndt deres vaccinationsforløb. Det svarer til 73,2 procent af befolkningen.

/ritzau/