94 nye smittetilfælde - yderligere to indlagt

Der er igen under 100 nye smittetilfælde i Danmark, efter at den nedadgående tendens blev brudt søndag.

Der er registreret 94 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn, oplyser Statens Serum Institut, (SSI).

Dermed er der igen under 100 nye smittetilfælde, efter at der søndag for første gang i syv dage var mere end 100 nye tilfælde.

De kommuner, der har flest nye smittede, er København med 60 nye smittede, Aarhus med 29 og Odense med 19 nye smittede.

De kommunale smittetal dækker over hele weekenden.

Antallet af indlagte stiger med 2 til 23. Fire af de indlagte ligger på intensivafdeling, og alle fire er tilkoblet en respirator.

Der er ingen coronarelaterende dødsfald det seneste døgn. Danmark har samlet registreret 624 dødsfald siden begyndelsen af marts.

/ritzau/