960 personer er bekræftet smittet med corona i Danmark

Der er tirsdag formiddag registreret 960 coronasmittede og fire coronarelaterede dødsfald i Danmark.

Antallet af danskere med coronasmitte er tirsdag steget til 960.

Samtidig er antallet af coronarelaterede dødsfald fire.

Det oplyser Statens Serum Institut på dets hjemmeside.

Tallene for antallet af smittede kan ikke tages som udtryk for det reelle antal smittede.

Det skyldes, at teststrategien er ændret, således at kun alvorligt syge bliver testet for coronavirus.

Myndighederne oplyste mandag, at 62 personer er indlagt med coronavirus. Heraf er ti personer så syge, at de befinder sig på intensiv afdeling.

/ritzau/