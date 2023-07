9659 ansøgere til videregående uddannelse opfyldte ikke kriterier

61.382 uddannelsessøgende fik natten til fredag besked om, at de er blevet optaget på deres ønskeuddannelse.

Omvendt bød natten på en nedslående besked for de 9659 ansøgere, der fik afslag på deres ansøgning, fordi de ikke mødte de nødvendige kvalifikationer for at blive optaget.

Forperson for Danske Studerendes Fællesråd Esben Bjørn Sørensen mener, at netop dette tal bør give anledning til eftertanke.

- Vi har bygget et alt for kompliceret optagelsessystem, hvor det ikke er gennemskueligt, hvilke krav der skal til, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det får Danske Studerendes Fællesråd til at efterlyse en bedre studievejledning på ungdomsuddannelserne.

- Der skal en langt mere målrettet studievejledning til, så man bliver vist en bred palette af uddannelser og bliver fortalt, hvad der skal til for at komme ind på dem, siger Esben Bjørn Sørensen.

Han efterlyser samtidig en strømlining af ansøgningsprocessen.

- Man møder en lang række fag, der har forskellige adgangskrav. Det skal man navigere i på tværs af uddannelsesinstitutioner, optagelsesmodeller og utrolig mange lokale løsninger. Det virvar tror jeg mange farer vild i, siger han.

Ud over de ansøgere, der blev afvist på grund af manglende kvalifikationer, blev yderligere 8907 ansøger afvist, fordi flere havde søgt optagelse, end der var pladser.

Artiklen fortsætter under annoncen

47 procent af de afviste kvalificerede ansøgere, havde dog kun søgt om optag på en enkelt uddannelse, selv om det var muligt at søge otte.

- Vi har som studerende også selv et ansvar for at søge bredt, men det leder også tilbage til, at det er svært at gennemskue, hvor man kan søge den viden henne.

- Vi har også et samfund, hvor høje adgangskvotienter skaber prestige, og fokusset er rettet mod uddannelser med et højt gennemsnit, siger han.

Han håber, at der i fremtiden politisk vil blive lagt op til at indrette optagelsessystemet, så der kommer mindre fokus på karakterkvotienter og mere fokus på at sikre det rette uddannelsesvalg for den enkelte.

/ritzau/