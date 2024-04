99 procent af Børsens kulturgenstande er reddet efter brand

Det giver håb i mørket, at stort set alle kulturgenstande i Børsen nåede at blive reddet ud i sikkerhed, da den historiske bygning i København brød i brand tirsdag morgen.

Det fortæller Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, da statsminister Mette Frederiksen (S) fredag eftermiddag besøger området omkring branden.

- Vi har reddet 99 procent af de genstande, der var derinde. Politifolk stod på nakken af hinanden, og brandfolk kom bare løbende. Det var for vildt, siger han.

Tv-billeder viste blandt andet, at et af Skagen-maleren P.S. Krøyers mest kendte værker - "Fra Københavns Børs" - blev båret ud af bygningen.

Også helt almindelige danskere og Brian Mikkelsen selv hjalp til for at redde bygningens kunst fra at gå op i ild og røg.

