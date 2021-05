Mystiske lyde fra havet ved København, ældre frivillige er faldet fra, og Vatikanet er kommet på dybt vand

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Morgensamling er Kristeligt Dagblads nyhedsoverblik om tro, etik og eksistens. Morgensamling udsendes som nyhedsbrev alle hverdage. Du kan skrive dig op her.

Langeland skal ikke have et udrejsecenter alligevel.

Det blev slået fast sent i går aftes i Folketinget.

Centeret skulle have huset 130 udviste, kriminelle udlændinge, men det mødte stor modstand hos lokale langelændere i sidste uge. Modstanden bredte sig til Christiansborg og til støttepartiet SF, der har en borgmester siddende på Langeland.

Alt i alt måtte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til sidst droppe centeret helt. Der er endnu ikke fundet et andet sted, hvor de 130 udlændinge kan bo, og som Kristeligt Dagblads politiske redaktør tidligere har skrevet i en analyse, kan det blive svært. For "ingen kommuner vil have et udrejsecenter i deres baghave."

Det danske kongerige er blevet større

Apropos baghaver, så er kongeriget Danmark blevet udvidet med cirka 27.000 kvadratkilometer. Jo jo, du læste rigtig. Danmark og Færøerne fik i går aftes et areal svarende til Jylland lagt til sidebenet. Det er dog ikke fordi, nogen har været ude at svinge et sværd, men snarere et resultat af "et skoleeksempel på et internationalt samarbejde" ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Forhandlingerne mellem Danmark, Norge, Island og Færøerne om den maritime grænse mellem de tre stater har stået på siden 2017 og kan tjene som inspiration til fredelige, fremtidige grænsedragninger i Arktis – et område, hvor flere lande har overlappende krav på arealer, og som er på flere nationers radar for tiden, skriver TV2.

Lidt mere konkret giver selve området, vi har fået, ikke mere vand at fiske i, for det er ikke en del af aftalen. Til gengæld har vi fået et stort stykke havbund, vi kan grave i, til de, der interesserer sig for den slags.

Mystiske lyde fra havet begejstrer

At grave under vand kan snart blive aktuelt andre steder i Danmark også. Arkæologer på Københavns Universitet kunne i hvert fald godt tænkes at ville undersøge havet ved Svanemøllen Havn i København i den nære fremtid. En ny metode har opfanget mystiske lyde fra området, der i en arkæologs ører og på et seismologisk instrument lyder som bearbejdet flintesten. Lydene betyder, at der her dybt under havets bund sandsynligvis ligger en flere tusinde år gammel stenalderboplads begravet.

Dybden på lydsignalerne indikerer, at der er tale om et stenalderfolk fra Maglemosekulturen i Skandinavien, der levede mellem 6000 til 9000 år f.kr., skriver universitetet på hjemmesiden.

Ældre frivillige er faldet fra

Over vandets overflade er der også gode fund at gøre sig. En ny undersøgelse viser, at flere danskere under pandemien er begyndt at engagere sig i frivilligt socialt arbejde. Flere har for eksempel hjulpet mennesker, de ikke kender, med ting som indkøb og børnepasning under lockdown og karaktæne.

Men sammen med de positive tal gemmer der sig også nogle, der viser, at en del af de ældre frivillige i samme periode er faldet fra. Flere foreninger kæmper nu med at få ældre tilbage fra isolationen, skriver Kristeligt Dagblad, der også tog med, da KFUM's Sociale Arbejde i Vestjylland delte ud af kaffe, hjælp og nærvær.

Risiko for depression efter endt arbejdsliv

Vi dvæler lidt ved den modne del af befolkningen. Ældre, der skifter arbejdsmarkedet ud med pensionstilværelsen, er i øget risiko for depression, viser ny undersøgelse. Selvom mange ser frem til skiftet, kan overgangen være tungere, end man regner med, og det kritiske punkt er tilsyneladende ugerne og månederne lige omkring afgangen fra job og kolleger. Det skriver Faglige Seniorers nyhedsbrev via nyhedstjenesten ritzau.

Nøglen til et godt seniorliv er forberedelse, siger direktør Palle Smed fra Faglige Seniorer. Han efterlyser mere fokus på netop det hos virksomheder med pensions-klare medarbejdere. Mangler man inspiration til livet som pensionist, kan man i øvrigt gå på opdagelse i Kristeligt Dagblads tema om den store overgang.

18-årig puster nyt liv i historien

Helt almindelig mennesker, der står og ser på trafikken på Skt. Clemens Bro i Aarhus i år 1902, eller folk, der i 1938 sidder og taler sammen på stranden. Og man kan i øvrigt ikke høre, hvad de siger. Det lyder måske ikke som en hollywood-basker, men gamle, stumme filmklip fra så langt tilbage som fra år 1897 er begyndt at hitte på internettet. Og det er den kun 18-årige Nikolai Dahlsen-Jensen, der står bag.

På det sociale medie Youtube deler han filmklip fra danske arkiver, men i en helt anden form, end man er vant til at se, skriver DR. Ved hjælp af kunstig intelligens kan han farvelægge de gamle sort-hvide optagelser og øge antallet af billeder vist pr. sekund, så filmene tydeligt fremstår mere flydende, end film fra den tid normalt gør.

De farvelagte filmklip er ikke faktuelle – computerprogrammerne kan ikke vide, om en kjole skal være rød eller gul – men mere en oplevelse baseret på gætværk. Man kommer tættere på fortiden, siger Nikolaj Dahlsen-Jensen, der i øvrigt opfordrer alle til at prøve kræfter med teknikkerne.

Vatikanet på dybt vand

Nogen, der til gengæld har bevæget sig væk fra arkiverne og forsøgt sig med en mere moderne stil, er Vatikanet. I forsøget på at nå længere ud blandt en yngre befolkning har Vatikanet til sine nye frimærker valgt et lidt anderledes motiv end den typiske Michelangelo eller Raphael. Selvom frimærker i sig selv måske ikke er den mest solide metode at nå unge på, er det ikke det, der ved projektet har bragt Vatikanet i problemer. Motivet til frimærkerne er blevet hentet fra et stykke gadekunst tegnet på en bro tæt på Vatikanet. Den oprindelige kunstner bag, Alessia Babrow, er ikke helt tilfreds med, at Vatikanet ikke har spurgt om lov først, og har nu sagsøgt Vatikanstaten.

Sagen overrasker flere steder, fordi Vatikanet selv har en lang historik med at håndhæve ophavsretten til de værker, staten sidder inde med fra historiens store kunstnere, og altså flere gange har bevist, at den burde være yderst velkendt med lovstoffet på området. Og loven skelner altså ikke mellem kunstnere, hvis værker hænger på et museum, eller de, hvis værker er malet på en bro, lyder det i artiklen fra Religion News Service.

God onsdag.

