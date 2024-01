Aalborg blev hårdest ramt af nattens frost

Natten til lørdag kom temperaturen ned på 10,2 graders frost omkring Aalborg.

Sådan lyder det lørdag morgen fra Marielle Fournier, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Det er generelt de nordlige egne, der havde de laveste temperaturer i nat. Omkring Aalborg, Jammerbugt og Brønderslev blev der målt 10,2 graders frost, siger hun.

I Nordsjælland kom temperaturen ned på minus 9,9 grader.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det kolde vejr ser dog ikke ud til at være overstået endnu. Tværtimod.

Natten til søndag forventer DMI endnu lavere temperaturer.

- Der har været nogle skyer i nat, og det skulle begynde at klare op her i løbet af dagen. Over de nordlige egne først. Og så vil det efterhånden sprede sig længere sydpå.

Det indebærer, at temperaturen falder.

- I det østlige, nordlige og nordøstlige Jylland, hvor det vil blive koldest, kan man komme helt ned mellem 13 og 17 graders frost, lyder det fra Marielle Fournier.

/ritzau/