Aalborg Lufthavn aflyser flyafgange på grund af stormvejr

To flyafgange fra København til Aalborg og omvendt er blevet aflyst på grund af stormen Malik.

Det fortæller lufthavnens Salgs- og Marketingdirektør, Martin Svendsen.

- Det ene fly havde forladt Københavns Lufthavn, men måtte vende om, fordi det ikke kunne lande i vores lufthavn, lyder det.

- Det betyder også, at vi har måtte aflyse to afgange, fordi de to fly fra København skulle have returneret til hovedstaden efterfølgende.

Flere fly er alligevel landet i Aalborg lørdag aften, men det afhænger af flyets størrelse, om vinden tillader det, oplyser Martin Svendsen.

Passagerer, der omvendt er landet i Københavns Lufthavn, har måttet væbne sig med tålmodighed.

Lørdag aften skal de nemlig vente i op til 90 minutter på at kunne forlade flyene på grund af stormen Malik, der har ramt Danmark.

- Folk sidder i flyene i op til 90 minutter på grund af vinden, siger Københavns Lufthavns presseafdeling.

- De jet-broer, man normalt skal bruge til at forlade flyet, må ikke bruges, når det blæser over 50 knob, som det jo gør lige nu, lyder det.

I stedet for de såkaldte jet-broer er man begyndt at bruge trapper. Men det tager længere tid at få trapperne på plads, fordi det skal gøres manuelt.

- Og vi har kun et bestemt antal trapper i lufthavnen, som vi kan bruge, oplyser lufthavnens presseafdeling.

- Samtidig skal flyene stå i læ for vinden, så det bliver muligt at få passagerne ud på sikker vis.

Flere passagerer har desuden besvær med overhovedet at nå hen til lufthavnen. Det gælder blandt andet de passagerer, der kommer fra Sverige.

Øresundsbroen lukkede nemlig tidligere lørdag, fordi det ikke længere var forsvarligt at lade trafikken fortsætte.

Det gælder både for den almindelige trafik og togtrafikken.

/ritzau/