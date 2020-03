Lufthavne tillader op til to liter håndsprit i håndbagagen

I København og Aalborg har man lempet på regler og tillader håndsprit i større mængder end normalt.

Frygten for coronavirus har fået mange danskere til at købe håndsprit i stor stil.

Og mange vil gerne have desinfektionsmidlet med på rejsen.

Det mærker man hos Københavns Lufthavn og Aalborg Lufthavn, der nu lemper på kravet om maksimalt 100 milliliter væske i håndbagagen.

Men kun når det gælder håndsprit.

- Vi har godkendt, at vores passagerer kan medbringe beholdere med over 100 milliliter, når vi taler håndsprit, siger Søren Bjerg, der er sikkerhedschef i Aalborg Lufthavn.

Man kan som passager i den nordjyske lufthavn medbringe op til to liter håndsprit.

Beholdere med væsken skal ifølge sikkerhedschefen gennemgå et tjek med særligt udstyr.

- Det betyder, at vi skal screene den her håndsprit i beholdere med over 100 milliliter på en anden måde, end hvis mængden er under 100 milliliter.

- Men vi tror ikke, at det giver nogen større forsinkelser i vores sikkerhedskontrol, siger Søren Bjerg.

Han oplyser, at lempelsen er midlertidig.

- Vi vil gerne gøre det så sikkert som muligt for passagerne, og der vil vi ikke stå og begrænse den håndsprit, vores passagerer har med, siger Søren Bjerg.

Også hos Københavns Lufthavn har man den seneste uges tid givet mulighed for, at rejsende kan medbringe håndsprit i større mængder.

- Det koster os lidt ekstra tid i sikkerhedskontrollen, fordi vi ikke går på kompromis med sikkerheden.

- Men som rejsende har man den sidste uges tid været velkommen til at medbringe håndsprit i lidt større mængder end normalt, siger sikkerhedschef Johnnie Müller i en skriftlig kommentar.

Også her opererer man med en øvre grænse på to liter håndsprit i håndbagagen.

I Billund Lufthavn har man ikke aktuelle planer om at lempe på reglerne, oplyser lufthavnsdirektør Jan Hessellund.

/ritzau/