Aalborg vil af med sit image som ”grå arbejderby”

Danske byer slås med hinanden om borgere, virksomheder og investorer. Allerhelst vil man fremstå kulturel og have en ny havnefront. I Aalborg skal 8000 borgere være med til at give byen en ny fortælling. Men man skulle hellere være stolt af sin arbejderbaggrund, mener blandt andre forfatteren Carsten Jensen, om ellers ikke er kendt for at tage sin barndomsby i forsvar

Rygende skorstene. Trætte og beskidte industriarbejdere i gaderne. Cement, beton og eternit.

Det image vil Aalborg lægge afstand til, og 8000 bysbørn skal være med til at give den nordjyske hovedstad en ny fortælling.

Aalborg har ellers ændret sig fra industri- og arbejderby til ”videns- og kulturby” i løbet af de seneste årtier.

Men nu vil man helt ind og røre ved arvematerialet. Projektet hedder da også DNA Aalborg.

”Det er stadig sådan, at når journalister fra København ringer mig op i en eller anden anledning, er det altid det gamle grå billede, de tager udgangspunkt i. Og det er de ikke ene om, så man må bare konstatere, at det image lever i manges bevidsthed. Og det vil vi gerne skifte ud med byens fremtidige historie,” siger byens borgmester, Thomas Kastrup-Larsen.

Ligesom alle sine forgængere siden 1925 er han socialdemokrat. Og burde Aalborg ikke bare stå ved sin røde og grå fortid og brande sig på sin stolte arbejderhistorie i stedet for at gøre det samme som alle andre byer – satse på kultur og nye lejligheder i glas og stål ved havnen?

”Vi står også ved vores fortid, men jeg ser Aalborg som en meget innovativ by, og vi synes, det er vigtigt at få tegnet et tidssvarende portræt og at få lagt skinnerne for, hvor det er, vi skal hen,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Byen er da også netop blevet kåret til Årets Mest Innovative Handelsby af brancheorganisationen Institut for Center-Planlægning.

Havnefronten er et af de områder, som Aalborg er i sving med at forvandle fra fortid til nutid – fra fabriksterræn til rekreative områder med blandt andet designmuseet Utzon Center, Jomfru Ane Parken og Musikkens Hus.

Øst for Musikkens Hus på Østre Havn er der omfattende projekter i gang. De gamle siloer bliver revet ned, her skal bygges højhuse, som skal skabe en ”newyorker-lignende” skyline.

På de gamle eternit- og godsbanegrunde bliver der bygget ungdomsboliger og uddannelsesinstitutioner.

Og meget symbolsk er tvillingesiloen på Eternitten netop blevet udstyret med Nordeuropas største murmaleri, som forestiller omlægningen.

Den mørke side af kunstværket kaldes således for arbejdersiden, mens den lyse side af siloen har fokus på byens status som vidensby.

Forfatter Carsten Jensen er kendt som en kompromisløs debattør. Og der er få ting, han er lige så kritisk over for som den by, han som 9-årig flyttede til fra Marstal. De 10 år, han boede i Aalborg, anser han for at være de værste i sit liv.

”Men jeg synes faktisk, at byen uden at blive kedeligt identitetsløs er kommet et pænt stykke længere end industribyen,” siger han.

Men dna skal man være forsigtig med at pille ved. Og sporene efter tidligere omlægninger af Aalborg skræmmer.

”I 1960’erne fandt man på sloganet ’Aalborg viser vej’, man har altid været provinsielt forhippet på at være med på alt det sidste nye. Der er jo ingen by, der som Aalborg har leveret historiske bygninger til den gamle by i Aarhus. De skulle bare væk. Bykernen blev reduceret til stormagasiner og parkeringshuse. På et tidspunkt skulle der gå en motorvej gennem byen, den opgav man da, men der ligger stadig en komisk rest af den.”

Så man skal huske at være stolt af sin identitet, ligesom Aalborgs arbejdere var, mener han.

”Det kan godt være, at industriarbejderne var trætte og beskidte, men det var ikke mennesker, der krøb langs husmurene. På den måde har Aalborg altid været en by med en aggressiv klassebevidsthed. Man skal heller ikke glemme, at stort set alle de danske boksere, der har været noget værd, bortset fra Tom Bogs, er kommet fra Aalborg. Det siger noget om, at det er en by med en fighterånd,” siger Carsten Jensen og afbryder forbløffet sig selv, da han opdager, at han sidder og roser Aalborg.