Ålegræs og tang skal redde livet i flere fjorde

Et nyt forskningsprojekt skal undersøge om ålegræs og tang kan fjerne kvælstof og fosfor i havet.

Et nyt forskningsprojekt skal undersøge, om ålegræs og tang kan hjælpe med at fjerne kvælstof fra havmiljøet.

Derfor vil både tang og ålegræs nu blive plantet i flere danske fjorde, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker som et led i den landbrugsaftale fra sidste år, hvor partierne blev enige om at reducere udledningen af kvælstof med 10.800 ton i 2027.

I aftalen blev der afsat 34 millioner kroner til blandt andet at etablere ålegræs og tang.

- Livet under havets overflade i vores kystvande og fjorde er under pres. Der er alt for store mængder næringsstoffer, der finder vej ud i vores vandmiljø.

- Derfor er vi med den store brede landbrugsaftale fra sidste efterår blevet enige om, at kvælstofudledningen skal reduceres markant, udtaler miljøminister Lea Wermelin (S) i pressemeddelelsen.

Der bliver udført forsøg med ålegræs ved både Gamborg, Kolding, Horsens, Odense og Vejle Fjord.

I Limfjorden ved Nykøbing Mors bliver der lavet et stort forsøg med dyrkning af tang.

Her skal forskerne måle, hvor meget kvælstof og fosfor, planterne kan optage.

Derudover skal det også undersøges, om planterne binder CO2, og den eventuelle klimaeffekt skal belyses, fremgår det af pressemeddelelsen.

Resultaterne fra projektet bliver inddraget, når der i 2023 og 2024 samles op på, hvordan det går med indsatsen for at reducere kvælstof.

I Venstre ser man frem til at blive klogere på havplanternes effekt. Det siger partiets fødevareordfører, Erling Bonnesen, i pressemeddelelsen.

- Vi ser frem til afrapporteringen i 2024, så resultaterne af forsøgene kan indgå i arbejdet med at sikre godt vandmiljø i fjordene og understøtte den danske landbrugs- og fødevareproduktion i fremtiden, lyder det.

Her vurderes det samtidig, om der skal plantes ålegræs og tang flere steder i landet.

