Mette Bock om kritik af valg af åbningsprædikant: Åndsfriheden har trange kår

Mine politiske kolleger mener åbenbart, at åndsfrihed og forkyndelsesfrihed kun skal omfatte dem, man i forvejen selv er enige med. Det viser kritikken af mit valg af prædikant til Folketingets åbningsgudstjeneste i dag

I dag indledes folketingsåret med den traditionelle åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. I anledning af at det i år er 150 år siden, vi fik valgmenighedsloven, der sikrer, at en gruppe mennesker kan etablere deres egen kirke med tilknytning til folkekirken, har jeg som kirkeminister inviteret valgmenighedspræst Morten Kvist fra Hammerum Valgmenighed til at prædike.

Og så brød fanden ellers løs i Laksegade eller rettere: blandt politikere på venstrefløjen.

DR har nemlig fundet nogle Morten Kvist-citater fra 2008 omkring hans syn på homoseksuelles rettigheder. SF har meddelt, at de bliver væk fra gudstjenesten i protest. Flemming Møller Mortensen (S) mener ikke, at udtalelserne falder ”inden for rammen af en grundtolerance i et demokrati”. Jakob Mark (SF) ”kan ikke fordrage forstokkede, religiøse synspunkter, som hører middelalderen til”, og Alternativets Carolina Magdalene Maier finder det stærkt kontroversielt, at jeg har inviteret netop Morten Kvist.

Det mest kontroversielle i denne sag er, at mine politiske kolleger åbenbart mener, at åndsfrihed, ytringsfrihed og forkyndelsesfrihed kun skal omfatte dem, man i forvejen selv er enige med. De har tilsyneladende glemt den skelnen mellem prædikestol og politisk talerstol, som vi i Danmark har bygget på siden Grundlovens vedtagelse. En skelnen, som vi tilmed prøver at lære andre trossamfund, som er kommet til vores land.

Jeg ved ikke, om kritikerne overhovedet ved, hvad åndsfrihed er. I hvert fald kan jeg i disse år konstatere, at der er blevet lavere til loftet i Danmark, hvilket er et paradoks i en tid, hvor vi ellers er enige om betydningen af åndsfrihed og ytringsfrihed. Det er, som om man kun vil lytte til og være sammen med mennesker, der mener det samme, som man selv gør.